«Природа ошибается»: хирург, который провел сотню операций по смене пола в России

Образование

Я окончил медицинский университет им. Мечникова со специализацией — общая хирургия, онкология и пластическая хирургия. Три года назад я начал заниматься проблематикой пациентов с нарушением гендерной идентификации. Вообще, в России нет никакой обучающей программы в этой отрасли, зато есть наставники и учителя, которые передают свои знания. Например, Красножон Дмитрий Андреевич — один из немногих хирургов Петербурга, который выполняет операции по коррекции пола. Он и обучал меня. Сейчас в городе знаю троих врачей, включая меня, кто занимается этой темой.

Какие операции бывают

Еще каких-то лет 90 назад коррекцию пола считали ересью и «лечили» электрошоковой терапией. Сейчас это не человеческая прихоть, а официальное заболевание, занесенное в Международную классификацию болезней.

Есть два основных вида коррекции пола: FtM (трансмужчины) и MtF (трансженщины) — из женщины в мужчину и из мужчины в женщину соответственно. Хирургическая коррекция пола включает множество операций, и пациенты не всегда прибегают ко всем. Есть несколько этапов, главный из которых — получить заключение психиатрической комиссии о заболевании. Заключений нужно два: человек должен быть психически здоров, но иметь транссексуализм — только на этом основании проводится операция.