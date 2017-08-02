На день ВДВ пьяный прохожий в прямом эфире ударил в лицо журналиста НТВ

В сети появилась запись прямого эфира НТВ с празднования Дня ВДВ в центре Москвы, во время которого журналиста Никиту Развозжаева ударил в лицо пьяный мужчина. Прохожий мешал работе корреспондента, за что получил замечание. Это разозлило мужчину, и тот применил боксерский прием. 

В видео присутствует ненормативная лексика.

 

 

По словам очевидцев, пьяный хулиган убежал, но потом его задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили телеграм-канал Mash

В записи видно, что мужчина носит футболку с надписью «Оплот» — это созданная на Украине организация, которая выступала против Евромайдана и занимала пророссийскую позицию. «Лидер донецкого „Оплота“ Александр Захарченко в 2014 году возглавил ДНР», — пишет Meduza.

В соцсетях же телеканал НТВ обвинили в постановке — некоторые пользователи написали на стене Развозжаева в Facebook о том, что дебошир даже слабо ударил журналиста. 

Также в сети появились комментарии, что пьяный мужчина не вэдэвэшник, и не ополченец, а на самом деле футбольный хулиган.

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