На день ВДВ пьяный прохожий в прямом эфире ударил в лицо журналиста НТВ

По словам очевидцев, пьяный хулиган убежал, но потом его задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили телеграм-канал Mash.

В записи видно, что мужчина носит футболку с надписью «Оплот» — это созданная на Украине организация, которая выступала против Евромайдана и занимала пророссийскую позицию. «Лидер донецкого „Оплота“ Александр Захарченко в 2014 году возглавил ДНР», — пишет Meduza.

В соцсетях же телеканал НТВ обвинили в постановке — некоторые пользователи написали на стене Развозжаева в Facebook о том, что дебошир даже слабо ударил журналиста.