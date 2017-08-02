28 россиян вошли в мировой рейтинг долларовых миллиардеров

В рейтинг 500 долларовых миллиардеров по версии Bloomberg вошли 28 россиян. Их совокупный доход увеличился за первую половину 2017 года на 9,75 миллиарда долларов, следует из данных агентства, обнародованных 2 августа.

Самым богатым россиянином стал владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он занял 53 место в рейтинге с состоянием в 17,3 миллиарда долларов. С начала этого года он увеличил его на 354 миллиона долларов.

Больше всего состояние за последние полгода выросло у главы совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина (76 строчка списка) — на 1,82 миллиарда.

В сотню самых богатых людей мира также вошли президент «Норильского никеля» Владимир Потанин (57 место, $16,6 млрд), председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (72 место, $15,6 млрд), председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (74 место, $15,2 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов (79 место, $14,7 млрд) и совладелец Альфа-банка Михаил Фридман (80 место, $14,7 млрд).

В конце июня Алексей Мордашов занял первое место в списке богатейших россиян в рейтинге Forbes Real Time. Издание оценило его состояние в 16,8 миллиарда долларов. Второе место в этом рейтинге занял Михельсон, а третье — Лисин.

По материалам «Фонтанки».