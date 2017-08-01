В России закрылся реестр блогеров

Роскомнадзор решил прекратить ведение реестра блогеров, запущенного ровно три года назад — 1 августа 2014 года. В реестр входили блоги, которые посещают более трех тысяч пользователей в сутки.

Официальная причина — вступление в силу закона о запрете анонимайзеров и VPN.

«Положения, признающие утратившими силу нормы регулирования деятельности блогеров, вступают в силу со дня официального опубликования федерального закона. В связи с этим Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров», — заявило ведомство.

Тем не менее, пользователи, публикующие авторский контент в сети, все равно должны будут соблюдать определенные требования относительно сбора, обработки и распространения информации — еще при «живом» реестре блогеры должны были проверять достоверность информации, которую они собирались публиковать, а также следить за корректностью публикуемой рекламы. 

Напомним, инициатором создания реестра блогеров в России стала группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Ириной Яровой — они разработали так называемый «антитеррористический» пакет документов, который вводил понятие организаторов распространения информации (ОРИ), в которое входят сервисы электронной почты, мессенджеры, интернет-форумы и другие площадки, позволяющие обмениваться информацией в сообщениях.

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