Минфин предложил все-таки разрешить продажу алкоголя в интернете

Министерство финансов опубликовало законопроект, разрешающий продавать алкоголь в интернете. Сайты, продающие спиртосодержащие напитки, должны будут иметь специальный домен .egais.ru. Помимо этого, продавцы онлайн-магазинов должны будут получить лицензию на торговлю у Росалкогольрегулирования.

Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года россияне смогут официально покупать в сети пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху, а также вина с защищенным географическим указанием, а с 1 января 2019 года государство разрешит продажу всех остальных алкогольных напитков.  

Напомним, ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете дистанционной продажи алкоголя в России. Документ запрещает распространять в СМИ и Интернете предложения о продаже спиртных напитков. В свою очередь, предложение Минфина разрешить продажу алкоголя в сети было направлено на межведомственное согласование.

 

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