Стало известно, сколько времени россияне тратят на просмотр роликов в интернете

Сотрудники агентства BrandScience выяснили, сколько времени россияне тратят на просмотр роликов в сети, и какой тип видео наиболее популярен. Об этом сообщает «Коммерсант».

Выяснилось, что за просмотром роликов среднестатистический пользователь рунета ежедневно проводит по 4 часа 20 минут. В основном россияне просматривают на своих смартфонах музыкальные клипы (38 %), видеоблоги (40 %) и рекламные ролики (32 %). На планшете чаще всего смотрят фильмы (47 %), клипы (37 %), рекламу, блоги и мультфильмы (по 32 %). На компьютерах наибольшая часть просмотров приходится на фильмы (62 %), телепередачи (42 %) и клипы (41 %).

Что касается телевизоров, то чаще всего на них смотрят фильмы (81 % опрошенных), новости (69 %) и юмористические программы (61 %).

Платить за видеоконтент в России готовы лишь восемь процентов респондентов, однако 40% готовы к тому, чтобы платить за это в будущем.