ВЦИОМ рассказал, сколько россиян чувствуют себя счастливыми

По результатам опроса ВЦИОМ 84% россиян этим летом чувствуют себя счастливыми. Ранее 84% россиян, по данным опросов ВЦИОМ, одобряли запрет на импорт российских продуктов, поддерживали российские власти, одобряли вхождение в состав Крыма и фигурировали во множестве других опросов.

Эта цифра почти повторяет рекорд весны 2017 года. Счастье подавляющего большинства россиян связано с близкими и родными. Так, 33% опрошенных делает счастливым наличие семьи, 22% — хорошее самочувствие свое и близких, 14% — дети.

Недовольны жизнью чаще всего те, кто испытывают проблемы с деньгами (10%). Люди также не испытывают счастья при плохом состоянии здоровья и отсутствии работы (5%).

Традиционно более оптимистично оценивает свое состояние молодежь (87% среди 18-24-летних) и люди с высоким достатком (94%), менее - пожилые люди (78% среди 60-летних и старше) и малообеспеченные (61%).

В марте-апреле уровень счастья россиян, по данным ВЦИОМ, достиг исторического максимума в 85%.

«Самооценка населением своего настроения продолжает оставаться весьма высокой. Это вступает в явное противоречие с нашими же данными об усталости от кризиса. Это объясняется тем, что материальное положение — не единственный фактор, определяющий настроение людей. Когда экономические затруднения не носят критического характера, благополучия в семье и нормального здоровья для хорошего настроения оказывается вполне достаточно», — прокомментировал результаты опроса ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Цифра 84% встречается в опросах ВЦИОМ в завидным постоянством. Еще в 2015 году редактор «ДП» Анжелика Тихонова обращала внимание на то, что в 2014 году 84% одобряли запрет импортных продуктов, поддерживали действия российской власти, были удовлетворены системой российского образования, одобряли вхождение Крыма в состав РФ, поддерживали отмену моратория на смертную казнь.

По материалам «ДП».