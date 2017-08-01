В России утвержден закон об ужесточении контроля за продажами sim-карт

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон об ужесточении контроля за продажей sim-карт. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Федеральным законом предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение идентификации пользователей услугами подвижной радиотелефонной связи. В частности, на абонентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возлагается обязанность предоставлять оператору связи сведения о пользователях услугами связи, при этом операторы связи обязаны осуществлять проверку достоверности таких сведений различными способами», — сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что закон обязывает Роскомнадзор направлять операторам сотовой связи требования о прекращении оказания услуг в случае выявления факта недостоверности имеющихся у операторов связи сведений об абонентах.

По материалам «ДП».

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