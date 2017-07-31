Назван новый лидер рейтинга миллиардеров России по версии Forbes

Владелец ПАО «Северсталь» миллиардер Алексей Мордашов занял первое место в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes Real Time, состояние бизнесмена оценивается в $16,8 млрд. Мордашов смог обойти лидера предыдущего рейтинга — владельца газовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона, чье состояние оценивается экспертами в $16,2 млрд.

По данным Forbes, первое место Мордашов занял не из-за роста стоимости его активов, а из-за падения акций «Новатэка»: еще в феврале, когда выходил предыдущий рейтинг, акции компании стоили 760 рублей за единицу, а 31 июля их стоимость составила уже 606 рублей за штуку.

Третье место в рейтинге богатейших людей России занял Владимир Лисин — основной акционер Новолипецкого металлургического комбината. Состояние предпринимателя оценивается в $16,1 млрд.

Алексею Мордашову, кроме акций в «Северстали», принадлежат 98,37% компании Nord Gold и 100% «Силовых машин».

По материалам «ДП».