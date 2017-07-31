Петербуржец продает автомобиль так, как если бы это сделал Квентин Тарантино

Первые 20 тысяч ездила тупая жирная американская домохозяйка, *** [испачкавшая] всё вокруг соусами из «Макдоналдса». Потом ездила не менее тупая, но ещё не жирная американская девица — ещё 30 тысяч км. Она всё это время не меняла масло, колодки, ремни, резину и тому подобное. Следующие 50 тысяч миль ездил механик по обслуживанию холодильников. Обслуживал машину сам, его жутко душила супержаба, он покупал на распродажах самое дешёвое минеральное масло, китайские неоригинальные колодки и свечи, потом он продал машину арабам за 1 тысячу грина.

Малолетний ублюдок проехал на нём 25 тысяч миль и ездил бы дальше, если бы, обкурившись колумбийского гашиша, не врезался в стойку самообслуживания Dunkin’ Donuts. Дико испугавшись такого непоправимого косячилы (машина не была застрахована), чувак свалил домой. Машина была арестована, и в таком виде продана на аукционе свежеприбывшим русским эмигрантам, которым как раз была нужна целая *** [задняя часть] от «Опеля» (морду они уже *** [украли]).

Русские возили на машине контрабандную чёрную икру в Атлантик-Сити, но в 2007 году автомобиль решили продать в Россию, подделав его технические характеристики. «Пепелац» приобрёл мытищинский торговец турецкой обувью. Проехав больше 40 тысяч километров, он столкнулся с поломкой автоматической коробки передач.

Мужик перебрал его в гараже с использованием фрикционов от ЛиАЗ-677 и заправил веретенкой по причине нежелания *** [отправляться] в 12-м часу ночи за каким-то непонятным маслом. Потом опять скрутил спидометр и отправил «Опель» на базар.

Среди последующих владельцев автомобиля — семейная пара с дачей под Рязанью, армянин, который проиграл его в карты, азербайджанец, который возил на нём овощи. У него я обменял Opel на подержанный айфон с треснувшим экраном.

Иногда удаётся с кем-то перепихнуться на заднем сиденьи. Как правило, это бухие в дупель, давно не молодые женщины, которые потом заблёвывали мне салон. […] Тому, кто купит, бесплатно отдам остатки отработки, которую каждый день приходится доливать в двигатель этого ведролёта. Ну и пара номеров замужних гуляющих женщин бонусом.

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