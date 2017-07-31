В России введут курортный сбор в четырех регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон о курортном сборе в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Налог в рамках эксперимента будут взимать с 1 мая 2018 года до 31 декабря 2022 года.

Регионы будут сами определять, нужен ли им налог и каков будет его размер. Туристы, отдыхающие в частном секторе, налог платить не будут. Также закон предусматривает лимиты на величину сбора: так, в 2018 году сумма налога не может превысить 50 рублей, в последующих — 100 рублей. Сбором будут заниматься региональные органы самоуправления и налоговая служба, контроль за выплатами наложили на общественные советы.

Курортный сбор будет перечислен в так называемые Фонды развития курортной инфраструктуры — деньги пополнят бюджет для дальнейшего развития социально-культурной инфраструктуры и модернизации курортных объектов.