В России легализуют телемедицину

Президент Путин подписал закон о легализации в стране телемедицины. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Законопроект был принят Госдумой 21 июля, а 25 июля его одобрил Совет Федерации. Он вступит в силу 1 января 2018 года.

Благодаря новому закону, жители страны смогут через интернет консультироваться у врачей, а также получать справки и рецепты (в том числе на препараты, содержащие наркотические вещества), однако врачи не смогут дистанционно ставить диагноз и назначать лечение.

Более того, предусмотрено создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которая свяжет информсистемы всех медицинских организаций и профильных государственных ведомств, а также позволит вести унифицированные электронные медицинские карты и регистры лиц с определенными заболеваниями.