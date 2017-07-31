Платежная система «Сбербанка» работает со сбоями по всей России

Утром 31 июля произошел технический сбой в работе платежной системы Сбербанка: клиенты банка сообщили о проблемах с переводом платежей при помощи банковских карт и системы «Сбербанк Онлайн». Проблемы наблюдались в различных регионах страны, в частности, в Москве не работал мобильный сервис «Сбербанк Онлайн», на Дальнем Востоке люди не могли получить деньги в банкоматах и провести оплату через терминалы.

В пресс-службе госбанка РБК подтвердили сбой, указав, что в настоящее время неполадки устранены. «Сегодня утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», — сообщил собеседник РБК. О причинах сбоя в Сбербанке не сообщили.

Предыдущий сбой в работе Сбербанка произошел в начале июня 2017 года.Тогда в банке признали сбой, в результате которого у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в POS-терминалах и устройствах самообслуживания по картам MasterСard и "Мир". Проблемы с обслуживанием карт связали с уязвимостью в работе реестра Роскомнадзора, однако эта информация не подтвердилась.

По материалам «ДП».

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