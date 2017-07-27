Во время перелета из Москвы в Барселону 22-летний житель Петербурга по имени Виталий встал со своего места и начал выкрикивать оскорбления: «Самое говно — это русские люди». Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Очевидцы также утверждают, что перед этим он требовал разрешить ему покурить на борту.

Бортпроводникам не удалось утихомирить авиадебошира, тогда к делу подключился другой пассажир, который ударил Виталия по лицу.

Только после примененной грубой силы петербуржец успокоился и заснул. Пассажиры самолета поблагодарили мужчину, ударившего дебошира, аплодисментами. Позже инцидентом заинтересовалась транспортная полиция.

«В полицию сообщений по данному факту не поступало, сотрудниками УТ МВД по ЦФО проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.