Омбудсмен заявила, что женщины должны служить в армии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на форуме «Территория смыслов на Клязьме» заявила, что женщины должны иметь право проходить срочную службу в армии. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом. Им не разрешают, это неправильно», — отметила омбудсмен.

Помимо этого Москалькова обратила внимание на вдов военнослужащих, которым необходимо помогать так же, как и сиротам и самим военнослужащим, ушедшим на пенсию. В целом, по ее мнению, российская армия стала сильнее и презентабельнее, однако существуют проблемы, которые еще предстоит решить — например, индексация зарплат военных.

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