Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров

Совет Федерации одобрил закон о запрете в России анонимайзеров. Об этом сообщает ТАСС.

Роскомнадзор создаст и будет вести Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных сайтов и будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС. В случае неисполнения требования, Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры. К системе также должны подключиться и поисковики.

Таким образом, интернет-провайдеры не смогут показывать своим абонентам ссылки для просмотра запрещенных сайтов.

Более того, новый документ предусматривает обязательную идентификацию пользователей мессенджеров по номеру телефона, и, в случае отказа мессенджеров предоставить эту информацию Роскомнадзору, их могут заблокировать на территории России.

Закон о запрете анонимайзеров вступит в силу с 1 ноября 2017 года, а закон о регулировании мессенджеров — с 2018 года.

В этом материале мы пытались разобраться, к чему приведет запрет анонимайзеров в России.