Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров

Совет Федерации одобрил закон о запрете в России анонимайзеров. Об этом сообщает ТАСС.

Роскомнадзор создаст и будет вести Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных сайтов и будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС. В случае неисполнения требования, Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры. К системе также должны подключиться и поисковики.

Таким образом, интернет-провайдеры не смогут показывать своим абонентам ссылки для просмотра запрещенных сайтов.

Более того, новый документ предусматривает обязательную идентификацию пользователей мессенджеров по номеру телефона, и, в случае отказа мессенджеров предоставить эту информацию Роскомнадзору, их могут заблокировать на территории России.

Закон о запрете анонимайзеров вступит в силу с 1 ноября 2017 года, а закон о регулировании мессенджеров — с 2018 года.

В этом материале мы пытались разобраться, к чему приведет запрет анонимайзеров в России. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Госдума запретила анонимайзеры в России

«Нормально же общались»: что делать, если закроют доступ к Telegram?

В России могут начать блокировать «зеркала» пиратских сайтов

Почему запрет VPN, Tor и других анонимайзеров ничего не изменит?

Минтранс пояснил нормы провоза телефонов и ноутбуков в салоне самолета

Из бесплатной ручной клади убрали куртки, ноутбуки, фотоаппараты и зонты

Средняя зарплата в Петербурге превысила 53 тысячи рублей

В России вступает в силу запрет на мимозу