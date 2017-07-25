Средняя зарплата в Петербурге превысила 53 тысячи рублей

Исполняющий обязанности председателя комитета по труду и занятости Смольного Николай Рогачев заявил, что средняя зарплата в городе составляет 53261 рубль в месяц.

Уровень занятости рабочей силы в экономике Петербурга — 73,9%, уровень безработицы — 1,6% от численности рабочей силы.

По данным исследования рынка труда рекрутинговой компанией Antal, самые высокие зарплаты в Петербурге по итогам первого полугодия оказались у специалистов в IT-сфере, маркетинге, строительстве, фармацевтике и химической промышленности. Самое дорогое зарплатное предложение для управленцев в Петербурге стартует с 500 тыс. рублей.

По данным HeadHunter, за год (с июня 2016-го по июнь 2017 года) в лидерах по росту заработной платы оказались специалисты по проектированию инженерных коммуникаций (+19%), работники сферы энергоснабжения (+18%) и специалисты по веб-верстке HTML/CSS+ JavaScript разработка (+17%).

По данным «ДП».