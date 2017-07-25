В России вступает в силу запрет на мимозу

В России вступает в силу запрет на растение «мимоза хостилис», содержащее психоактивное вещество DMT (диметилтриптамин), а также 13 новых видов наркотиков. Об этом во вторник, 25 июля, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правительство ранее одобрило идею запрета, предложенную Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД.

«Указанным постановлением правительства в перечни веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, внесено 13 новых психоактивных соединений, а также наркосодержащее растение „мимоза хостилис“, которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин», — сказала Волк.