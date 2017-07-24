МВД собирается ввести торговлю автомобильными номерами

Министерство внутренних дел РФ подготовило изменения в процесс регистрации автомобилей: номера можно будет выбирать, покупать на торгах и забирать прямо из автосалона при покупке автомобиля.

Как пишет «Коммерсантъ», новые поправки МВД к закону о госрегистрации транспортных средств также упрощают оборот машин, у которых сгнили или покрылись ржавчиной идентификационные номера.

Владельцы машин смогут сами выбирать себе номера и распечатать их на специальном оборудовании. В свою очередь, сотрудники дилерского центра будут передавать данные в ГИБДД, где проведут регистрацию транспорта в электронном виде.

Порядок выбора номеров определит правительство. Вероятно, в основу ляжет поручение Владимира Путина, которое он дал еще в 2010 году, и где приказал разработать порядок проведения аукционов по торговле номерами.