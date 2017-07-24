Фонд Хабенского создал просветительский портал об опухолях мозга

Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил информационный портал, где собрана информация об опухолях головного мозга. Организация занимается развитием системы ранней диагностики тяжелого заболевания, повышением квалификации врачей, поддержкой семей заболевших детей, а также просветительской деятельностью. В рамках последней и был запущен сайт. 

Портал рассказывает, как можно обнаружить заболевание, где лечиться и проходить реабилитацию и как получить психологическую поддержку. Авторами статей являются ведущие эксперты — врачи-онкологи и диагносты.

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