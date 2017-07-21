Путин рассказал, пойдет ли он на новый срок

Владимир Путин встретился 21 июля с воспитанниками центра одаренных детей «Сириус».

В рамках встречи «Недетский разговор с Владимиром Путиным» школьник по имени Иван задал ему вопрос о том, что бы сделал президент, если бы на один день стал простым человеком.

«Я живу нормальной жизнью, но с определенной спецификой», – ответил Путин, добавив, что занимается спортом, общается с друзьями, слушает музыку и отдыхает, как обычные граждане.

На вопрос, чем же он собирается заниматься, когда перестанет быть президентом, Путин сказал: «Я еще не решил, уйду ли я с поста. Но в мире много разных занятий. Например, мне нравится экология. Несколько лет подряд я ездил с учеными на экспедиции по охране редких животных. Меня это захватывает. Поэтому чем заняться найду». 

 

По материалам «Фонтанки».

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