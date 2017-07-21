К 2018 году в России появится летающее такси

К 2018 году в России могут появиться первые летающие такси — первым городом, в котором появится новый вид транспорта окажется Москва. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя ОКБ «АТМ грузовые дроны» Александра Атаманова, стоимость поездки на воздушном такси не будет превышать стоимость поездки в обычном такси.

«Тема достаточно обширная, она включает в себя не только технические вещи, которые нам удалось преодолеть, но и юридические аспекты. У нас есть инициатива по внесению изменений в действующее законодательство для того, чтобы вообще стало реальным применение персональных дронов для перевозки человека и груза. Позиция правительства Москвы позитивная, но это зависит ещё от федеральных властей, если нам удастся это сделать, то Москва будет одной из самых инновационных столиц мира. Я думаю, что самый позитивный сценарий — это один год», — подчеркнул он.