Госдума запретила анонимайзеры в России

Закон о запрете анонимайзеров принят Государственной думой в третьем чтении 21 июля. Полномочия выявлять подобные сервисы получили Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности.

Как следует из прямой трансляции пленарного заседания на сайте Госдумы, поправки в закон «О защите информации» одобрили 373 парламентария, двое проголосовали против и двое воздержались. Авторами стали депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Согласно закону, операторам поисковых систем запретят показывать на территории России ссылки на заблокированные ресурсы. Аналогичный запрет предусмотрен для владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов. Роскомнадзор получит право блокировать сайты, сообщающие о способах обхода самих блокировок.

Силовиков, в свою очередь, обяжут предоставлять результаты мониторинга и посылать запросы в Роскомнадзор, а регулятор будет определять провайдера, через который действуют анонимайзеры.

Большинство положений закона вступают в силу 1 ноября этого года, если закон одобрит Совет Федерации ФС РФ и подпишет президент страны.

В этом материале мы попытались разобраться, к чему приведет запрет анонимайзеров, и что с этим делать обычному пользователю.

По материалам «Фонтанки».