В России запретили продавать алкоголь через Интернет

Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете дистанционной продажи алкоголя в России. Документ запрещает распространять в СМИ и Интернете предложения о продаже спиртных напитков.

Нарушителям закона грозят штрафы. Для граждан они предусмотрены в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Также закон запрещает производство алкогольных энергетиков — напитков с содержанием спирта менее 15% и с добавлением тонизирующих веществ. Теперь изготавливать такие напитки можно будет только для экспорта.

Кроме того, согласно закону, запрещено перевозить немаркированный алкоголь, если его объем превышает 10 литров на человека. Помимо этого, уточняется процедура розничной продажи алкогольной продукции на бортах самолетов.

По материалам «ДП».