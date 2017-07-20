Российские пенсионеры живут практически хуже всех

Россия остается одной из худших стран в мире для пенсионеров. В Глобальном пенсионном индексе инвесткомпании Natixis Global Asset Management страна сохранила свою позицию в пятерке худших, заняв третье с конца место (40 из 43).

В этом году балл России в индексе снизился с 46% до 45% (100% говорит о том, что страна идеально приспособлена для выхода на пенсию). Авторы рейтинга отмечают, что в России улучшились показатели качества жизни и финансовой обеспеченности пенсионеров. Однако страна ухудшилась по материальному благосостоянию и здравоохранению. Кроме того, РФ занимает последнюю строчку по таким аспектам, как госуправление и инфляция.

Все страны БРИКС находятся в конце рейтинга. Китай — на 38-м месте, Бразилия — на 41-м, Индия — на 43-м. Тройку лидеров возглавили Норвегия (86%), Швейцария (84%) и Исландия (82%). Германия заняла 7-ю строчку (77%), США и Великобритания — 17-ю и 18-ю соответственно (72% у обеих), Франция — 19-ю (71%), Япония — 22-ю (70%).

Индекс Natixis измеряет уровень комфорта выхода на пенсию в той или иной стране. Специалисты компании используют при расчетах четыре ключевых параметра: финансовую ситуацию, материальное благополучие, качество жизни и здоровье. Каждый из этих параметров может быть оценен по шкале от 0% до 100%, общий итог так же измеряется в процентах.

По материалам «ДП».