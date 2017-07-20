Стало известно сколько пластмассы произвело человечество за все время

Одна из авторов исследования Дженна Джамбек, сообщила, что большинство материалов разлагаются чрезвычайно медленно и могут сохраняться в целости на поверхности земли или в воде на протяжении нескольких сотен лет. В случае, если экологическая обстановка останется такой же, то к 2050 году на мусорных полигонах и в окружающей среде накопится примерно 12 миллиардов тонн пластиковых отходов, что в 35 тысяч раз тяжелее, чем Эмпайр Стейт Билдинг.