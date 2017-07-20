Стало известно сколько пластмассы произвело человечество за все время
В журнале Science Advances опубликовали исследование команды ученых из университета Джорджии, Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Морской Образовательной Ассоциации (SEA), согласно которому стала известно количество произведенного человечеством пластика — 8,3 миллиарда тонн. Кратко о нем можно почитать здесь.
Человечество начало полномасштабное производство пластика в 50-х годах прошлого столетия и спустя 60 лет большая часть произведенного материала гниет на свалках либо наносит серьезный урон окружающей среде. Ученые приводят такие цифры: в 1950 году на заводах производилось 2 миллиона тонн пластика, а в 2015 — уже 400 миллионов, что в разы превышает производство других материалов, используемых в сфере строительства и для упаковки.
Лишь 9% от всего числа упаковки из пластмассы было переработано, еще 12% сожгли, а оставшиеся 79% хранятся на полигонах или засоряют окружающую среду. Ученые также создали статистическую базу производства смол, синтетических волокон и различных добавок, а затем сопоставили имеющиеся данные с потреблением пластиков.
Одна из авторов исследования Дженна Джамбек, сообщила, что большинство материалов разлагаются чрезвычайно медленно и могут сохраняться в целости на поверхности земли или в воде на протяжении нескольких сотен лет. В случае, если экологическая обстановка останется такой же, то к 2050 году на мусорных полигонах и в окружающей среде накопится примерно 12 миллиардов тонн пластиковых отходов, что в 35 тысяч раз тяжелее, чем Эмпайр Стейт Билдинг.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.