Госдуму научат писать по-русски

В аппарате Госдумы было объявлено о конкурсе на обучение своих сотрудников в сентябре — декабре 2017 года по направлениям «Письменная деловая русская речь: язык законодательства и служебных документов» и «Государственная гражданская служба: основы служебной деятельности, эффективные технологии делового общения». Об этом сообщил «Коммерсант».

В Госдуме планируют повысить квалификацию 52−53 сотрудников, «замещающих ведущие должности государственной гражданской службы». В рамках первой программы они изучат трудные случаи русской стилистики и познакомятся с такими языковыми явлениями, как тавтология и плеоназмы, проблемы канцелярита и профессионального жаргона в документах, а также узнают, как склоняются нестандартные фамилии и имена, и называются жители российских городов. Источник «Коммерсанта» в Думе подчеркнул, что обучение вводят для того, чтобы в ведомстве работали «более подготовленные сотрудники».