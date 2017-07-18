гендиректор «Студии Артемия Лебедева»

«Как я покупал квартиру в Питере. Длинная история одного безнадежного предприятия. Часть X

Ремонт в квартире — долгий процесс. Но я считаю, что иметь в доме свою хорошую квартиру недостаточно. Нужно еще, чтобы была прекрасная парадная, прекрасная улица и прекрасный город.

С улицей и городом мне повезло, а с парадной — не очень. Поэтому я решил отремонтировать парадную (подъезд по-московски). Раньше я уже делал то же самое в Киеве, так что базовый опыт у меня имелся. Соседи и в России, и на Украине — это люди, которые никогда не дадут ни одной копейки на улучшение подъезда и будут делать все возможное, чтобы процесс был сорван (или просто не дадут разрешения).

Соседи предсказуемо сообщили, что денег нет. Вторая часть соседей сообщила, что ремонт им не нужен, так как он создаст видимость того, что у них в жизни все хорошо, а этого допускать нельзя. Поэтому пришлось прибегнуть к маленькой хитрости — выдать ремонт за инициативу ЖЭКа. Ни один сосед на свете не будет против того, что ЖЭК сделает ремонт. Так что мои таджики получили по фирменному жилету (делается за 500 рублей штука) и начали причинять добро.

Довольно быстро парадная из порнографии превратилась в приятное пространство. Фурацилиновое недоразумение превратилось в элегантную скромную красоту. Унификация дверей в мой бюджет не входила, да и народной поддержки не получила бы никогда. Зато почтовые ящики удалось заменить на ровный модуль (стоит две копейки). Все получили новые ключи».