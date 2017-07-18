ВЦИОМ: россияне оценивают свою жизнь лучше, чем в 2015-2016 годах

Жители России оценивают свою личную жизнь и ситуацию в стране в 2017 году существенно выше, чем в 2015-2016 годах. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, в июне 2017 года россияне лучше отзываются о своей личной жизни (59 пунктов), чем в том же месяце 2016 года (38 пунктов) и 2015 года (46 пунктов). Значительно лучше они оценивают и ситуацию в стране - 34 пункта против минус 3 пунктов в июне 2016 года и плюс 18 пунктов в июне 2015 года.

В отрицательной зоне в июне 2017 года находится индекс социальных ожиданий, демонстрирующий, насколько оптимистично россияне оценивают будущее страны. Он составляет минус 39 пунктов, но в прошлые годы был еще ниже - минус 48 пунктов в 2016 году и минус 42 в 2015-м, сообщает ТАСС.

Глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов расценил первую половину 2017 года как период «уверенного выхода из „штопора“, в который наше общество „свалилось“ год назад».

«Тогда многим действительно казалось, что наступила черная полоса. Но говорить о том, что этим летом граждане утвердились в мнении, что выход из сложной ситуации обеспечен, не приходится: оценки текущей ситуации пока не способствуют преодолению ожиданий повторения кризисных явлений», — заявил Степан Львов.

Опрос ВЦИОМ был проведен 22-27 июня 2017 года. Объем выборки составил 1600 человек.

По материалам «ДП».