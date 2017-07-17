В России создаётся система помощи слепоглухим

Люди с нарушениями слуха или зрения получат возможность самостоятельного ориентирования в пространстве и независимого проживания. Одна из российских компаний занимается разработкой системы, преобразующей видео- и аудиоинформацию об окружающей среде в другой вид — например, в азбуку Брайля.

Инженеры работают над системой обработки мультиканальной сенсорной информации для лиц с нарушенным слухом и зрением. Аппаратно-программный комплекс состоит из двух компонентов: блок захвата информации (оснащен видеокамерой и микрофоном) и блок обработки данных. Основная цель системы — дать им возможность самостоятельного ориентирования и независимого проживания. Получаемая видео- и аудиоинформация анализируется и передается на вычислительную платформу, где перекодируется в текст. Система позволяет распознавать окружающие объекты – препятствия, дорожные знаки, здания, а также важные для людей звуки, например, тревожные сигналы при чрезвычайных ситуациях.

«Информация, которую инвалид не может получить с помощью одного из органов чувств, «перекодируется» и воспринимается с использованием других органов. Например, при потере зрения, визуальная информация может записываться камерой и преобразовываться в звук, или речь или звуки можно передать с помощью вибрации», – объяснил заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Павел Гудков.

По словам разработчиков, в минимальной комплектации система будет стоить 30 тыс. рублей. Вес ее, как ожидается, не превысит 500 грамм. Финальные образцы устройства должны будут появиться до конца 2018 года.

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По материалам «Фонтанки».