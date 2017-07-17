Минздрав может запретить продажу алкоголя по выходным
Минздрав РФ рассматривает возможность запрета на продажу алкоголя по выходным. Таким образом ведомство развивает стратегию по формированию здорового образа жизни россиян. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.
«На данный момент экспертным сообществом в рамках подготовки стратегии обсуждаются различные инициативы, направленные на ограничение злоупотребления алкоголем, в том числе дополнительные меры по ограничению мест и времени продажи алкогольных напитков. Каких-либо решений по данному вопросу министерством не принималось», — уточняют в пресс-службе.
Проект по формированию ЗОЖ среди россиян до 2025 года на данный момент дорабатывается чиновниками. Он рассчитан на борьбу с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, а также на мотивацию граждан к занятию спортом и здоровому питанию.
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