ВЦИОМ: россияне боятся войны и роста цен

Россияне стали больше бояться роста цен и возможности военного конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным ВЦИОМ, страхи россиян растут и «заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности».

«Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными факторами, вызывающими беспокойство. Индекс страхов по первой проблеме с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе он был равен 17 пунктам). Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор колеблется в пределах 19-20 пунктов», — указано в материалах исследования.

Третье место среди страхов занимают проблемы со здоровьем и трудности при получении медпомощи. Значение этого индекса выросло с 0 в начале года до 8 пунктов в июне.

«Риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т. п., по оценкам россиян, выросли: с —11 пунктов в январе до —3 пунктов в июне. Индекс страхов потери работы в последние полгода также прибавил: с —24 до —18 пунктов. Однако данные показатели по-прежнему находятся в области отрицательных значений», — отмечено в материалах ВЦИОМ.

Меньше всего россияне традиционно боятся проблем в семье. Причем показатель индекса в июне оказался ниже, чем в том же месяце 2015 и 2016 года, и составил 47 пунктов.
Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб назвал главными факторами обеспокоенности россиян дороговизну жизни и международную напряженность.

«Показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику. Это означает, что, как мы уже писали, оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым», — заявил эксперт.

Опрос проводился 22-27 июня 2017 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

По материалам «ДП».

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