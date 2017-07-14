Петр, консультант по продвижению Для чего я сюда пришел? Ну, это паломничество. У меня не было пока возможности поехать в Бари, а я хотел помолиться нашему святому Николаю. Попросить помощи, заступничества перед Богом для меня и моих близких. Стоять в очереди я готов столько, сколько нужно, и если Господь допустит, то я попаду. Мы вчера с семьей узнали, что мощи прибыли в Петербург, я решил пойти вперед и надеюсь, что моя семья тоже присоединятся ко мне завтра».