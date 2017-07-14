Кто стоит в очереди к мощам Николая Чудотворца?

Из итальянского Бари с остановкой в Москве в Александро-Невскую лавру Петербурга привезли мощи Николая Чудотворца. С первого дня визита святыни к ней выстроилась очередь, пришлось даже перекрывать часть улиц — мы поговорили с людьми, которые ждут по несколько часов, чтобы поклониться мощам. 

  • Петр

 

Петр, консультант по продвижению

Для чего я сюда пришел? Ну, это паломничество. У меня не было пока возможности поехать в Бари, а я хотел помолиться нашему святому Николаю. Попросить помощи, заступничества перед Богом для меня и моих близких. Стоять в очереди я готов столько, сколько нужно, и если Господь допустит, то я попаду. Мы вчера с семьей узнали, что мощи прибыли в Петербург, я решил пойти вперед и надеюсь, что моя семья тоже присоединятся ко мне завтра».

  • Ирина (справа) с подругой

 

Ирина, преподаватель из Орла

Я приехала в Петербург не только ради мощей, мы с подругой решили совместить туризм и паломничество. Потому что я очень почитаю этого святого, была у него в свое время в Бари, была в Мире — это город в Ликии, где он изначально проповедовал. И хотелось бы приложиться к мощам».

  • Наталья 

 

Наталья, агент по недвижимости

Мы приехали из Нижнего Новгорода. Планировали ехать в Петербург с дочерью в августе, но одна женщина в автобусе рассказала, что в июле привозят мощи Николая Чудотворца. А у меня матушка болеет. И в принципе я уже неоднократно обращалась к мощам Серафима Саровского, и это очень сильно помогало. Мы решили поменять билеты, поехали  с пересадкой — теперь стоим здесь».

  • Александр

 

Александр, музыкант

Я православный и мои родители тоже. Мать сказала обязательно сходить, помолиться, попросить всего хорошего и наилучшего для семьи. Мы искренне верим в это, и я считаю, что если у меня есть такая возможность, то нужно обязательно воспользоваться ею. Потратить какое-то время, но зато почувствовать максимальную близость к своей религии».

  • Дмитрий

 

Дмитрий, электрик, атеист

Попал я сюда совершенно случайно — в Петербурге я впервые, гулял по окрестностям, увидел, что много народу и пошел в потоке за всеми. Я по карте смотрел — думал, что тут свободно можно гулять. Не знал вообще, что тут праздник какой-то. Просто прошел вместе со всеми и посмотрел заодно на мощи. В принципе понравилось».

  • Татьяна

 

Татьяна, культуролог 

Я пришла посетить мощи Николая Чудотворца. Дело такое —  философское. Скажем так, чистоты какой-то вдохнуть духовной, как-то исцелиться. Вот с этой целью и пришла. Я уже посетила мощи и, если честно, пока не поняла, что почувствовала. Тут дело не в том, что просто приложился и пошел дальше. Здесь нужно время, чтобы понять, что вообще с тобой произошло сегодня».

Милош, архитектор

Я вообще из Сербии, но временно живу в Петербурге. Мне сложно это выразить по-русски, просто такие чувства приятные. Я человек верующий и когда услышал, что в Петербурге будут мощи Николая, сразу решил прийти. Я хотел увидеть святыню в Москве, где был недавно, но сходить там не успел».

 

Андрей, спортсмен

К мощам я пришел, чтобы помолиться. Вот и все в принципе. Я хочу попросить у Николая Чудотворца, чтобы он дал мне мотивации и сил для спорта. Но максимум я готов простоять в очереди час. Иначе это слишком энергозатратно».

Никита, студент

Я человек верующий. В свое время Николай Чудотворец мне очень помогал, и теперь я хочу отблагодарить его за все то, что со мной происходило и происходит. Сколько Господь сил даст — столько и простою в очереди».

Никита и Анастасия, предприниматель и юрист

Мы пришли сюда, чтобы обратиться к святому со своими личными тайнами. После посещения мощей появилось хорошее чувство, легко как-то. Мы приехали из Костромы в Петербург — знали, что здесь будет происходить, поэтому решили совместить туризм с прикосновением к святыне».

Текст и фото: Валерия Чучман

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  • Автор: sobaka
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Комментарии (1)

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  • александр тульнев 15 июля, 2017
    привет -косточка!!!

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