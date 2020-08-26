26 августа в Следственном комитете Беларуси прошел допрос Светланы Алексиевич. Нобелевского лауреата по литературе вызвали на него в качестве свидетеля по делу о создании Координационного совета оппозиции, основанного кандидатом в президенты Светланой Тихановской — Алексиевич является в нем членом президиума. Перед допросом писатель сделала заявление — политический кризис, по мнению Алексиевич, можно преодолеть мирным путем при помощи мирового сообщества, в том числе и России.
«Нам нужна помощь мира и, может быть, России»: Светлана Алексиевич — о том, как преодолеть политический кризис в Беларуси
«Сейчас Лукашенко говорит только с Путиным. Надо, чтобы он начал говорить с народом. Для этого нам нужна помощь мира и, может быть, России, Путина, если мы сможем ее привлечь. Я чувствую, что все, что мы делали, абсолютно законно. Более того, это очень нужно. Каждый из нас гордится белорусским народом. Белорусы стали нацией, о которой узнал весь мир… Мы разные, но у нас одна страна. Мы должны жить в ней вместе», — заявила Алексиевич.
В здании Следственного комитета Светлана Алексиевич провела около 40 минут — она воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. «Я воспользовалась своими правами: я не обязана свидетельствовать против себя, и я не считаю, что наши действия были незаконными и что я в чем-то виновата. Подписку о неразглашении давать так же не стала. Я не считаю, что мы занимаемся чем-то незаконным», — сказала писатель.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции 14 августа. Светлана Алексиевич вошла в него в числе первых, также в составе совета главы стачкомов, политики, ученые и деятели культуры. 20 августа Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса Белоруссии «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», посчитав создание и деятельность совета направленными на захват государственной власти и причинение вреда национальной безопасности.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов. Главный соперник действующего президента Светлана Тихановская получила 10,09%, остальные трое кандидатов — менее 2% каждый. В Минске и других городах республики проходят мирные демонстрации несогласия с итогами выборов президента. Петербуржцы приходили к посольству Беларуси в поддержку протестующих, возлагали цветы и стояли в пикетах.
13 августа работники предприятий по всей Беларуси вышли на акции солидарности с протестующими против результатов президентских выборов. 14 августа Центризбирком Беларуси отклонил все жалобы на результаты президентских выборов и огласил окончательные результаты — с 80,1% голосов победил действующий президент республики Александр Лукашенко. В знак протеста тысячи рабочих Минского тракторного завода начали марш в центр Минска. Они требовали отставки и проведения новых выборов.
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