В Петербурге открылся филиал московского «СПИД.ЦЕНТР» — с бесплатным тестированием на ВИЧ и секс-просветительскими лекциями

Егор Бурцев

Координатор петербургского филиала «СПИД.ЦЕНТР»

«Фонд начал думать над открытием филиала в Петербурге и занялся поиском помещения примерно год назад. В марте мы наконец нашли место на Литейном, 41, сняли его и тут случилась пандемия. Но это время дало нам возможность спокойно провести ремонт, и 21 августа мы открылись. Это мансардное помещение в старинном особняке с красивой лестницей, у нас есть отдельный звукоизолированный кабинет для тестирования, большой зал на 30-40 человек, лаунж-зона, где можно выпить кофе, поиграть в игры и пообщаться, а в коридоре есть информационные материалы и контакты организаций, в которые можно направиться, если тест показал положительный результат.

Основное направление нашей работы — это тестирование на ВИЧ и гепатит, сделать это можно бесплатно каждый день с 13:00 до 21:00. Также мы будем проводить группы взаимопомощи для ВИЧ-положительных людей, гомосексуальных мужчин, трансгенденых, небинарных людей, нарпотребителей, детей алкоголиков — огромное количество разных, пока мы планируем расписание, оно появится на сайте в ближайшие две недели. Вести их будут психологи или консультанты, которых мы обучим сами. Кроме того, у нас будут проходить образовательные лекции, связанные с ВИЧ, сексуальным здоровьем, гендерной ориентацией, обучение людей, работающих с уязвимыми группами. Будет и развлекательный блок: кинопоказы картин на те же темы, обсуждения, игры, чаепития, волонтерские встречи. Абсолютно все услуги на территории фонда будут бесплатными. Мы работаем со всеми людьми вне зависимости от пола и ориентации, но особый фокус делаем на уязвимых группах: гомосексуалах, секс-работниках, наркопотребителях, потому что часто они боятся обратиться за помощью в государственные учреждения, не решаются открыть свой статус, избегают больниц из-за шейминга. Также у нас можно получить презервативы, брошюры с информацией о ВИЧ, о препаратах доконтактной и постконтактной профилактики, и контакты дружественных врачей.