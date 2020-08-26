На Литейном, 41 открылся филиал московского фонда «СПИД.ЦЕНТР»: там уже сейчас можно пройти бесплатное тестирование на ВИЧ и гепатит, а скоро запустится группы взаимопомощи, кинопоказы и лекции о сексуальном здоровье и гендере. «Собака.ru» узнала подробности.
В Петербурге открылся филиал московского «СПИД.ЦЕНТР» — с бесплатным тестированием на ВИЧ и секс-просветительскими лекциями
Егор Бурцев
Координатор петербургского филиала «СПИД.ЦЕНТР»
«Фонд начал думать над открытием филиала в Петербурге и занялся поиском помещения примерно год назад. В марте мы наконец нашли место на Литейном, 41, сняли его и тут случилась пандемия. Но это время дало нам возможность спокойно провести ремонт, и 21 августа мы открылись. Это мансардное помещение в старинном особняке с красивой лестницей, у нас есть отдельный звукоизолированный кабинет для тестирования, большой зал на 30-40 человек, лаунж-зона, где можно выпить кофе, поиграть в игры и пообщаться, а в коридоре есть информационные материалы и контакты организаций, в которые можно направиться, если тест показал положительный результат.
Основное направление нашей работы — это тестирование на ВИЧ и гепатит, сделать это можно бесплатно каждый день с 13:00 до 21:00. Также мы будем проводить группы взаимопомощи для ВИЧ-положительных людей, гомосексуальных мужчин, трансгенденых, небинарных людей, нарпотребителей, детей алкоголиков — огромное количество разных, пока мы планируем расписание, оно появится на сайте в ближайшие две недели. Вести их будут психологи или консультанты, которых мы обучим сами. Кроме того, у нас будут проходить образовательные лекции, связанные с ВИЧ, сексуальным здоровьем, гендерной ориентацией, обучение людей, работающих с уязвимыми группами. Будет и развлекательный блок: кинопоказы картин на те же темы, обсуждения, игры, чаепития, волонтерские встречи. Абсолютно все услуги на территории фонда будут бесплатными. Мы работаем со всеми людьми вне зависимости от пола и ориентации, но особый фокус делаем на уязвимых группах: гомосексуалах, секс-работниках, наркопотребителях, потому что часто они боятся обратиться за помощью в государственные учреждения, не решаются открыть свой статус, избегают больниц из-за шейминга. Также у нас можно получить презервативы, брошюры с информацией о ВИЧ, о препаратах доконтактной и постконтактной профилактики, и контакты дружественных врачей.
Почему важно существование такого центра? Во-первых, тестирования много не бывает. Например, системной работы по тестированию в уязвимой группе гомосексуалов в Петербурге не было. Во-вторых, разноплановая система «СПИД.ЦЕНТРа» привлекает молодых людей, которые наиболее активны в сексуальных контактах и которым стоит задуматься о своей безопасности. Другая наша задача — это просвещение, которое является частью профилактики ВИЧ и помогает снять стигму. Сейчас у людей с ВИЧ могут быть проблемы при приеме на работу, получении медицинских услуг, иногда даже в быту. В обществе все еще много стереотипов о возможности заражения, далеко не все знают, что в случае рискованного сексуального контакта можно выпить таблетки и значительно снизить риск инфицирования. Медицинскую помощь мы не оказываем, но говорим, куда за ней обращаться, объясняем, какие могут быть сложности. Наша задача — сделать так, чтобы в конце концов человек эту медицинскую помощь получил.
Многие люди считают, что ВИЧ их не касается — и поэтому они не захотят идти на лекцию о вирусе иммунодефицита. Поэтому часть наших образовательных мероприятий будут посвящены более широкой теме сексуального здоровья, практикам сексуального поведения, психологическим проблемам, гендере. Кинопоказы позволят людям порассуждать на эту тему на примерах героев.
Почему было важно открыть такой центр именно в Петербурге? В Петербурге значительное количество людей с ВИЧ, здесь концентрируются люди из уязвимых групп — сюда переезжают представители ЛГБТ, многие занимаются секс-работой и наркотики здесь тоже крайне распространены.
Приглашаем к нам на тестирование, консультации и мероприятия, которые по закону у нас строго с маркировкой 18+».
Сергей Абдурахманов
Директор фонда «СПИД.ЦЕНТР»
«Фонд был зарегистрирован в 2016 году, а в 2017 открылся наш офис в Москве. Изначально это был сайт, посвященный ВИЧ, его лечению и профилактике. Позже на базе сайта появился фонд, который занимается профилактикой ВИЧ и помощью ВИЧ-положительным людям. Мы проводим экспресс-тестирование, группы поддержки, лекции, в столице — обучение молодых врачей работе с ВИЧ-положительными пациентами. А вместе с московским областным центром-СПИД мы уже третий год организуем крупнейшую в стране междисциплинарную конференцию о ВИЧ. Плюс мы являемся крупнейшим сайтом на эту тему на русском языке.
Мы поняли, что хотим расширяться, полтора года назад, и Петербург был очевидным местом — это один из тех городов, где бушует эпидемия. Мы знаем, что в городе над этой темой работает несколько организаций, но есть ниши, которые мы могли заполнить — это работа с гей-сообществом, широкой аудиторией и тестирование. И в первые же дни к нам на тестирование действительно пришло много людей. Мы допускаем, что в Петербурге через какое-то время начнем также проводить тренинги для врачей, вполне возможно, местный офис будет идентичен в плане программы московскому. Но что будет дальше, будет зависеть в том числе от жителей города, потребностей, которые они выскажут. Мы стараемся ориентироваться на сообщество.
У нас также есть филиал в Нижнем Новгороде, думаем над расширением на Урале — в Екатеринбурге или Челябинске. Мы получаем гранты — как от коммерческих компаний, так и от государства. Но треть нашего финансирования — это частные пожертвования».
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