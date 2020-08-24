8 сентября, в день, когда блокадное кольцо сомкнулось вокруг города на долгих 872 дня, в Петербурге пройдет День памяти жертв Блокады Ленинграда. Прочесть имена жертв и почтить их память петербуржцев призвали историк и глава «Комитета 8 сентября» Лев Лурье, ведущий артист БДТ имени Товстоногова Олег Басилашвили и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Блокадные чтения пройдут в Петербурге в третий раз — их организует инициативная группа «Комитет 8 сентября» во главе с историком Львом Лурье. За два года было прочтено 37974 имени погибших из известных 850 000 имен, в 2020 году принять участие в акции можно будет более чем по 60 адресам. Петербуржцы смогут прийти на любую площадку и прочитать имена своих погибших родственников или имена из списков, которые будут предоставлены им на месте.
Петербуржцы смогут прочесть имена погибших во дворах домов, в школах и институтах, в учреждения и на заводах, на городских площадях — в том числе в Главном дворе Зимнего дворца, у Михайловского дворца, в саду Фонтанного дома, у Дом журналиста, возле Центрального выставочного зала «Манеж», СПбГУ (Университетская набережная 11-13, у памятника книге), Дома Радио и во дворах Капеллы. Полный список адресов можно найти здесь.
Напомним, ранее «Комитет 8 сентября» запустил приложение «Блокада. Имена». Приложение визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. «Надеемся, что День Памяти миллиона жертв ленинградской блокады уже стал традицией и количество участников будет только расти. Ведь именно память делает нас людьми. Наша задача — назвать все известные имена погибших, даже если на эту уйдут годы», — добавляют об акции члены инициативной группы «Комитет 8 сентября»
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