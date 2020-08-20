Организаторы фестиваля «День Д» объявили полную программу. В этом году мероприятие, посвященное «бронзовому веку» русской культуры, пройдет с 5 по 6 сентября.
Лекция Дмитрия Быкова, конференция с участием Льва Лурье, экскурсии: фестиваль «День Д» объявил программу
Всего запланировано около 30 бесплатных событий в онлайн и оффлайн режиме: экскурсии, квесты, уличные спектакли, интеллектуальные игры, лекции и круглые столы. Лев Лурье, Валерий Попов, Глеб Морев, Валерий Шубинский и многие другие поучаствуют в конференции «День Д - Бронзовый век», а писатель Дмитрий Быков выступит с лекцией «Высоцкий и Бродский». Также посетители смогут познакомиться с творчеством художника Михаила Беломлинского на выставке его работ, послушать концерт «Довлатов Jazz» с участием Владимира Волкова и Алексея Чижика.
Более того, «День Д» развернет свою экспансию в Москве: с 9 по 18 сентября пройдет выставка «Сергей Довлатов и его окружение. К 30-летию со дня смерти» с книгами, подписанными Довлатовым, рукописями, фотографиями из личных архивов друзей и коллег писателя. Также 19 сентября будет организован благотворительный аукцион в поддержку «Дня Д-2021» и фонда «Адвита», посвященный 80-летию Сергея Довлатова.
Напомним, ежегодный фестиваль памяти Довлатова и его времени «День Д — 89», который не состоялся в прошлом году, пройдет в этот раз 31 августа и 1 сентября. Главная тема мероприятия — 1989 год, время «перестройки и оптимизма» и время, когда произведения Довлатова вернулись в Россию. Однако позже жители улицы Рубинштейна отказали организаторам фестиваля в площадке возле дома №23, где долгое время жил писатель до своей эмиграции — из-за чего мероприятие пришлось перенести на парковку неподалеку.
Ранее, в 2018 году, в Петербурге провели «Пол-День Довлатова» — тогда оригинальный фестиваль отменился из-за проблем в финансировании. А еще в апреле этого года в сквере Довлатова установили новую табличку — на ней изображены сам писатель и пес — видимо, фокстерьер Глаша. А еще памятник Сергею Довлатову установили на улице Рубинштейна 4 сентября 2016 года. Позже фигура была демонтирована, а, когда вернулась на свое законное место, была облита машинным маслом и превращена в помойку.
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