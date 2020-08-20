Вакансия «главный по сторис» стала самой высокооплачиваемой удаленной профессией

Также в исследовании уточняется, что проработать главным по сторис можно не больше четырех месяцев, поскольку эта профессия является сезонной. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых удаленных работ расположилась профессия инженера автоматизированного тестирования — он получает зарплату от 175 тыс. рублей. Специалист занимается проверкой программного обеспечения, пишет автоматизированные тесты и обучает тестированию коллег.