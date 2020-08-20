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Вакансия «главный по сторис» стала самой высокооплачиваемой удаленной профессией

В августе самой высокооплачиваемой профессией на удаленке стала вакансия «главный по сторис» в компании, производящей смартфоны. По данным исследования сервиса «Работа.ру», работая в этой сфере можно зарабатывать от 250 тыс. рублей в месяц.

  • Фото: Shutterstock

Также в исследовании уточняется, что проработать главным по сторис можно не больше четырех месяцев, поскольку эта профессия является сезонной. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых удаленных работ расположилась профессия инженера автоматизированного тестирования — он получает зарплату от 175 тыс. рублей. Специалист занимается проверкой программного обеспечения, пишет автоматизированные тесты и обучает тестированию коллег.

Менеджер по подбору персонала может получать от 150 тыс. рублей, меньше этой суммы предлагают NET-разработчикам, а от 120 тыс. рублей могут зарабатывать технические писатели, которые создают краткую и понятную техдокументацию.

Сабина Алиева,
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