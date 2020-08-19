Как сотни петербуржцев спасают бездомного с ампутированной ногой, найденного на газоне у больницы в Кировском районе

Как мужчину обнаружили и что с ним происходит сейчас?

Об этом «Собака.ru» рассказала Евгения Чистякова, которая и написала пост о пенсионере: «В больницу №14 я ходила со своей мамой — у нее проблемы со здоровьем. Когда вышли, увидела рядом со входом лежащего мужчину, завернутого в полиэтилен. Была пасмурная погода, прохладно. Я подошла к нему, он выглядел опрятно, в чистой одежде, трезвый и не опухший, рядом валялись костыли, ноги перебинтованы. Я спросила его, почему он лежит на траве — ответил, что ему ампутировали часть ноги, выписали из больницы, а идти некуда, так что сутки он уже находится на улице. Как оказалось потом, он бездомный, а чистую одежду и одеяло ему дали в больнице. Бесконечно держать его там они все равно не могли.

На вопрос, нужна ли ему помощь, он сказал, что ему нужно попасть на Суворовский, но на дальнейшие расспросы отвечал уклончиво — добавил только, что там у него есть друзья. Мне было неловко мучить его дальше, да и мама плохо себя чувствовала, так что я сфотографировала его, пообещала найти помощника и ушла.

Я не знала, как правильно поступать в такой ситуации, и опубликовала пост о дедушке на своей странице. Потом начала искать службы, которые занимаются такими проблемами. Позвонила в администрацию Кировского района, горячую линию Минздрава и социальные центры — все отвечали «Ой, это не к нам». В «Ночлежке» сказали, что предоставляют место только с восьми вечера до восьми утра и транспортировать человека сами не могут. Потом мой пост опубликовали в группе «Признавашки ДТП и ЧП», а потом и в большом сообществе «ДТП и ЧП», людей эта история очень тронула, было много комментариев, за несколько часов информация разлетелась. Оказалось, что есть частные организации, которые занимаются работой с такими людьми, многие хотели помочь. Информации поступало много, поэтому решила создать группу «Дед Алексей с Суворовского» — чтобы собрать все в одном месте и чтобы люди могли договариваться о визитах. Сейчас в ней больше 750 человек.