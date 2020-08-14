По окончательным результатам ЦИК Лукашенко победил на выборах президента Беларуси. Тысячи рабочих прошли маршем по центру Минска с требованием отставки

Марш начался после того, как премьер-министр Беларуси Роман Головченко, прибывший на завод, отказался общаться с бастующими в присутствии журналистов. Как пишет ТАСС, протестующие рабочие Минского тракторного завода идут по проезжей части проспекта Независимости, милиция пока им не препятствует.

Как пишет Tut.by со ссылкой на данные ЦИК к 14 августа, всего на выборах проголосовало 5 818 955 человек, во время досрочного голосования — 2 806 640 человек. За Лукашенко проголосовало 80,1% (4 661 075 человек), за Тихановскую — 10,1% (588 622 человека), за Дмитриева — 1,21% (70 671 человек), за Канопацкую — 1,67% (97 489 человек), за Череченя — 1,14% (66 613 человек). Против всех — 4,59% (267 360 человек).

В знак несогласия с результатами выборов рабочие заводов по всей Беларуси выходят на акции протеста. В частности сотрудники Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода, Минского моторного завода, Минского метрополитена, предприятий «Гродно-Азот», «Беларуськалий», «Нафтан», «Белшина», , «Милавица», «БелОМО», «Гомсельмаш», «Будоуля», заводов «Гефест» и «Атлант», Минского завода колесных тягачей, Минского завода шестерен, Петриковского ГОК, Гродненского мясокомбината, Кузнечного завода тяжелых штамповок, Жабинковского сахарного завода, 558-го авиационного ремонтного завода, химического завода «Полимир» и других.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. В Минске и других городах республики проходят мирные демонстрации несогласия с итогами выборов президента. Петербуржцы третий подряд приходят к посольству Беларуси в поддержку протестующих. Они возлагают цветы и стоят в пикетах.