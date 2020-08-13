К забастовке присоединились сотрудники «Минского автомобильного завода», они скандируют «Уходи!». «Организовали все мужчины из сталелитейного цеха. Огромное им спасибо. С учетом того, что митинг стихийный, собралось много народа — человек триста или даже больше. А начались возмущения из-за того, что после ночных и дневных протестов наши сотрудники не дождались домой детей», — приводит Onliner слова одной из сотрудниц МАЗа.

Около 200 сотрудников МСП ОАО «Белкард», предприятия-производителя автомобильных компонентов всех типов и модификаций, вышли с требованием к руководству, чтобы те обратились к местным органам власти и МВД. Они требуют прекратить жестокость и чрезмерное применение силы, а также необоснованные задержания со стороны органов правопорядка. Ранее масштабные забастовки прошли Белорусском автомобильном заводе.