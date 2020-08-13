В четверг, 13 августа. работники предприятий по всей Беларуси вышли на акции солидарности с протестующими против результатов президентских выборов, которые прошли в республике 9 августа. Забастовки проходят на заводах, в больницах и учреждениях культуры.
Работники предприятий по всей Беларуси вышли на акции солидарности с протестующими против результатов выборов
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Фото: Shutterstock.com
Как пишет Onliner, забастовка началась на одном из крупнейших в республике Беларусь предприятий индустриального домостроения различных конструктивных систем «Гродножилстрой». Сотрудники говорят о бездействии местной власти и провокациях со стороны ОМОНа. «Покажите хоть одно видео, где люди напали на ГАИ, на ОМОН!» — указывают они. В приемной предприятия заявляют, что «никаких забастовок нет».
«The Village Беларусь» пишет об акциях протеста сотрудников завода Белмедпрепараты, Nexta — о забастовке сотрудников государственной компании «Гродно-Азот», производящей азотные соединения и удобрения. На профсоюзном сходе работники компании заявили, что требуют честный пересчет голосов. Около 300 человек встали в «живую цепь» возле предприятия «Керамин». Акцию организовали женщины и девушки, работающие на предприятии. Они хлопали, кричали «Уходи», «Жыве Беларусь», «Мы мирные люди».
К забастовке присоединились сотрудники «Минского автомобильного завода», они скандируют «Уходи!». «Организовали все мужчины из сталелитейного цеха. Огромное им спасибо. С учетом того, что митинг стихийный, собралось много народа — человек триста или даже больше. А начались возмущения из-за того, что после ночных и дневных протестов наши сотрудники не дождались домой детей», — приводит Onliner слова одной из сотрудниц МАЗа.
Около 200 сотрудников МСП ОАО «Белкард», предприятия-производителя автомобильных компонентов всех типов и модификаций, вышли с требованием к руководству, чтобы те обратились к местным органам власти и МВД. Они требуют прекратить жестокость и чрезмерное применение силы, а также необоснованные задержания со стороны органов правопорядка. Ранее масштабные забастовки прошли Белорусском автомобильном заводе.
На акции солидарности выходят медики городской стоматологической поликлиники №1 в Гродно, РНПЦ Кардиологии, 4-ой больницы Минска, 6-ой больницы Минска. «Мы видим огромное количество насилия и беззакония. Олег Черноокий — реаниматолог, позавчера его задержали и сегодня осудили на 15 суток. Мы написали коллективное письмо в МВД. Он нормальный человек, мы не понимаем, почему его осудили!» — говорят сотрудники РНПЦ Кардиологии. На протест вышла часть сотрудников Национального художественного музея, забастовка прошла в Белгосфилармонии.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов. Главный соперник действующего президента Светлана Тихановская получила 10,09%, остальные трое кандидатов — менее 2% каждый. В Минске и других городах республики проходят мирные демонстрации несогласия с итогами выборов президента. Петербуржцы третий подряд приходят к посольству Беларуси в поддержку протестующих. Они возлагают цветы и стоят в пикетах.
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