9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов. Главный соперник действующего президента Светлана Тихановская получила 10,09%, остальные трое кандидатов — менее 2% каждый. В Минске и других городах республики проходят мирные демонстрации несогласия с итогами выборов президента. Петербуржцы третий подряд приходят к посольству Беларуси в поддержку протестующих. Они возлагают цветы и стоят в пикетах. «Собака.ru» пересказывает хронологию событий.
Петербуржцы три дня подряд приходят к посольству Беларуси в поддержку протестующих. Они возлагают цветы и стоят в пикетах
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@zhanna_galeyeva
9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу в первом туре одержал действующий президент республики Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов. Главный соперник Лукашенко Светлана Тихановская получила 10,09%, остальные трое кандидатов — менее 2% каждый. 10 августа, после публикации официальных результатов, Тихановская объявила себя победителем выборов и предложила переговоры Лукашенко.
Вечером дня выборов в Минске и других городах Беларуси начались мирные демонстрации — люди выходили на улицы в знак несогласия с итогами выборов. ОМОН производит задержания участников протеста, применяет водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты. 11 августа МВД Беларуси сообщило об одном погибшем в ходе протестов в Минске. Демонстрации не прекращаются четвертый день подряд.
Во вторник, 11 августа, Светлана Тихановская уехала в Литву. Накануне кандидат в президенты подала жалобу на результаты выборов в ЦИК, после чего несколько часов не выходила на связь. В опубликованном на канале ее мужа Сергея Тихановского видео Светлана говорит о том, что решение приняла «абсолютно самостоятельно».
Позже в этот же день появляется другое видео — на нем Тихановская зачитывает с листа обращение с призывом «не выходить на площади».
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что Беларусь должна провести новые президентские выборы — «посколько эти выборы не являются свободными, демократическими». 14 августа министры иностранных дел стран Евросоюза проведут видеоконференцию, на которой в частности будет обсуждаться ситуация в республике. Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Лукашенко, оспорили результаты.
В знак поддержки белорусов третий день подряд у здания отделения посольства Беларуси в России на улице Бонч-Бруевича собираются петербуржцы — они возлагают цветы и стоят в пикетах. На плакатах можно увидеть надписи «Перестаньте убивать и калечить», «Белоруссия. Россия с тобой! Долой Лукашенко! Остановите насилие!», «Выборы не должны быть захватом власти».
Как пишет «Северо-Запад. МБХ медиа», полицейские не препятствуют проведению одиночных пикетов, но «просят замазывать оскорбительные слова в адрес Александра Лукашенко и даже сами помогают это сделать». «Беларусь будет свободна — это пожалуйста. А вот мразь, крыса и уийца — не надо. Вы же петербурженки. Не стоит так», — говорят они участницам пикетов.
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