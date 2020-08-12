9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу в первом туре одержал действующий президент республики Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов. Главный соперник Лукашенко Светлана Тихановская получила 10,09%, остальные трое кандидатов — менее 2% каждый. 10 августа, после публикации официальных результатов, Тихановская объявила себя победителем выборов и предложила переговоры Лукашенко.

Вечером дня выборов в Минске и других городах Беларуси начались мирные демонстрации — люди выходили на улицы в знак несогласия с итогами выборов. ОМОН производит задержания участников протеста, применяет водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты. 11 августа МВД Беларуси сообщило об одном погибшем в ходе протестов в Минске. Демонстрации не прекращаются четвертый день подряд.

Во вторник, 11 августа, Светлана Тихановская уехала в Литву. Накануне кандидат в президенты подала жалобу на результаты выборов в ЦИК, после чего несколько часов не выходила на связь. В опубликованном на канале ее мужа Сергея Тихановского видео Светлана говорит о том, что решение приняла «абсолютно самостоятельно».