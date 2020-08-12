В России отменили врачебную тайну для подростков от 15 лет

Несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет по-прежнему смогут обращаться к врачу без законного представителя, однако теперь родители или опекуны смогут без согласия ребенка получить информацию о его здоровье, анализах и врачебных манипуляциях — например, об аборте. До принятия законопроекта врачам грозила административная и уголовная ответственность за разглашение данной информации.

По мнению авторов инициативы, законопроект разработан «в целях распространения права родителей на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста». Также закон поможет родителям «полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей» — так как родители не всегда бывают в курсе беременности своих несовершеннолетних детей, их вредных привычек, венерических заболеваний и психологических проблем.

Как считают психологи, опрошенные «Медиазоной», родители не должны по умолчанию иметь доступ к информации о здоровье своего ребенка. «Если ребенок хочет что-то рассказать родителям — он рассказывает. Если он не хочет этого делать — наверное, у него есть на это какие-то веские причины. Буквы на бумаге не устранят недоверие в семье, которое формировалось годами. Теперь же получается, что каждого ребенка в 14 лет уже есть свой паспорт, но при этом нет права распоряжаться информацией о самом себе», — считает врач-психиатр Виктор Лебедев.

«У меня есть опасения, что после принятия этого закона подростки, вместо того, чтобы пойти к врачу, замкнутся и будут бояться, что мама узнает. Мы получим всплеск невылеченных венерических заболеваний и абортов — не будет возможности заранее пойти к гинекологу и подобрать противозачаточные средства. Теоретически и к психологам теперь никто не пойдет, но справедливости ради стоит заметить, что и раньше подростки нечасто к ним ходили», — рассуждает директор общественной волонтерской организации «Домик детства» Антон Рубин.