«Проект распоряжения правительства РФ подготовлен в целях предоставления иных межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета бюджетам субъектов РФ за счет бюджетных ассигнований резервного фонда на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения», — говорится в постановлении правительства.

29 июня выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, были продлены — из будут начислять до 15 сентября. Врачам, работающие с пациентами с COVID-19, положено 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему — 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи также должны будут получать выплату 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.

Напомним, более 7000 сотрудников медицинских учреждений Петербурга положены страховые выплаты за то, что выполняя свой профессиональный долг они заразились коронавирусом. Выплаты получили менее 1 600 врачей — остальным медикам и семьям погибших Смольный страховки не выплатил. В настоящий момент вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поручил председателю Комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу создать рабочую группу по расследованию причин задержки страховых выплат.