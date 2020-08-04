Миллиардер Аркадий Пекаревский и владелец проката катеров Георгий Кожуховский создали сервис Anyships. Теперь петербуржцы могут арендовать яхту или катер в один клик!
Это петербургский сервис Anyships — «Убер» для яхт с арендой в один клик
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На Аркадии: куртка Ralph Lauren, сорочка Stone Island, брюки Dries Van Noten, оправа Tom Ford (все — ДЛТ); на Георгии: куртка и оправа Tom Ford, поло Ralph Lauren, брюки Giorgio Armani (все — ДЛТ)
Теперь в Петербурге взять в аренду катер так же просто, как такси?
Георгий: Сравнение с убером напрашивается, но у нас, скорее, смесь убера, Booking.com и Airbnb. Только снимаете вы не квартиру или номер в гостинице, а арендуете катамаран, катер, теплоход, парусную яхту или бронируете билет на морской или речной круиз в России или в мире. Сайт Anyships появился три года назад. Замечу: с самого начала нам не хотелось, чтобы Anyships был обычным, банальным агентским сайтом для аренды лодок. Хотелось сделать именно удобное, максимально понятное для каждого приложение. Но начали мы, естественно, с веб-версии: в 2017 году, когда Anyships только создавался, мобильный трафик был меньше. А в 2020-м мы сделали приложение, в котором есть функционал такси: можно арендовать катер поминутно. Сейчас мы это приложение тестируем — и совсем скоро оно будет доступно для скачивания (на момент интервью приложение прошло тестирование и было готово к запуску. — Прим. ред.). Кстати, в прошлом году мы уже протестировали сервис вместе с «Яндекс.Такси» — можно было нажать кнопку с изображением лодки и вызвать ее по тому же принципу, что и автомобиль.
Вы изначально планировали работу Anyships не только в Петербурге, но и во всем мире?
Аркадий: Конечно, у нас мировые амбиции. Мы запустили перспективный стартап и будем рады инвестору, который придет к нам с полным пониманием того, как окончательно вывести проект на мировой уровень. Тогда можно будет точно сказать, что Anyships состоялся. Сейчас сервис живет, развивается, трафик на сайте увеличивается с каждым днем.
Георгий: Есть фактор сезонности. Когда в Петербурге зима, в условном Дубае тепло. Но водный потенциал Петербурга для нас важен. Кстати, пандемия показала, насколько необходим для города и страны водный туризм. Те, кто еще год назад арендовал яхты за рубежом, стали арендовать их у нас, ходить по Ладожскому, Онежскому озерам. Весь майский провал компенсировался за июнь. Если раньше среднее время аренды составляло два-три часа, то сейчас много двухнедельных рейсов.
Помимо клиентов есть и другая сторона — судовладельцы. Как удалось завоевать их доверие?
Аркадий: Когда у тебя есть катер, ты сразу же становишься членом огромной семьи людей, фактически живущих на воде. Они понимают, что ты часть этой семьи, и доверяют тебе. Большую часть владельцев судов подключали по знакомству. Сейчас к системе подключено 1700 судов, сервисом пользуются 250 тысяч человек.
Набережные всегда были «участниками» повседневной жизни Петербурга, а не просто декорацией: дворец принца Ольденбургского, пристань у Никольских рядов, набережная Невы у Летнего сада это подтверждают.
Откуда у вас такая любовь к морю? Приключенческие романы или петербургская ДНК?
Георгий: В младших классах родители отдали меня в морской клуб «Юнга» в Аничковом дворце. Мне нравилось, но не могу сказать, что сразу стал жить морем. В университете изучал гляциологию (науку о природных льдах. — Прим. ред.), но наукой так никогда не занимался: в студенчестве подрабатывал на стройке, в промышленном альпинизме. Скопил денег и решил, что хочу потратить их на собственный журнал! Лайфстайл-издание называлось Open Eyes. Все шло хорошо: пришли рекламодатели, первый номер появился на борту самолетов «Аэрофлота» и «Трансаэро». Но грянул кризис 2008 года, все рекламодатели нас покинули — и проект пришлось закрыть. Печаль! Но для этого первого и последнего номера мы сделали интервью с яхтсменкой Анастасией Кобзевой. Она и подбросила идею запустить прокат катеров. Идея понравилась, и уже в мае 2008 года (журнал почил в феврале) мы с друзьями сдавали лодки в аренду на базе яхт-клуба «Крестовский».
Но до Anyships было еще далеко.
Георгий: Обо всем по порядку! В 2016 году я поехал на машине из Петербурга в Венецию, прыгнул из –34 в +18. Но в центре Венеции, как вы знаете, машины не ездят и автобусы не ходят — единственный вариант доехать от вокзала до Джардини, например, — это вапоретто или плавучие такси. А с венецианскими таксистами как — если договариваешься с ними на английском, прибавь к сумме заказа сразу 30 процентов. И еще поди найди их! Вот я и подумал: было бы неплохо создать приложение, где для заказа катера надо будет нажать одну-единственную кнопку. Опыт с приложениями у меня был — дело было за инвестором! С Аркадием мы, по сути, виделись один раз, но я описал ему в «Телеграме» свою идею, и он сразу же назначил мне встречу через две недели. Я тут же составил бизнес-план, Аркадий одобрил его и сказал: «Будем работать!»
Кому принадлежат права на название?
Аркадий: Я вспомнил про Anywayanyday — компанию, которая занимается бронированием билетов на самолеты. Так по аналогии появилось название Anyships.
Аркадий, что заставило рискнуть и вложиться в проект Георгия?
Аркадий: Интерес к стартапам — это нормально для любого предпринимателя. Георгий управлял моей лодкой, я знал, что он деятельный человек. Сама идея показалась очень перспективной, к тому же Георгий сразу сказал, что инвестиций на старте потребуется немного. И я решил рискнуть! Стартап — это всегда казино. И нужно вкладывать в него такие деньги, которые ты в теории готов потерять. Но, когда инвестируешь в стартап, который тебе по душе, ты относишься к рискам проще. Знаете, я провел детство в коммунальной квартире и мама часто отправляла меня в магазин за продуктами. Когда я просил ее дать денег, она в шутку говорила: «Аркаша, с деньгами-то каждый может!» Так же и со стартапом: просто вваливать мешок денег — это легкий путь. А мы стремимся заработать на Anyships, развиваем его, ищем инвесторов. Кстати, сейчас компания оценивается в 4 млн долларов.
Вы были профессионально связаны с морем?
Нет, не был. Окончил Ленинградский горный институт, начал заниматься бизнесом сорок лет назад! В начале 1980-х строил вместе с бригадой дома в Ленинградской области, тогда же вместе с двоюродным братом Борисом Остробродом занимался продажей бахчевых и работал фотографом на Аничковом мосту и у Казанского собора. В 1985 году Борис создал кооператив «Блик» (один из первых в городе!), а я — цех шелкографии на его базе. В 1991 году мы создали Sela: в России категорически не хватало доступной и качественной одежды для детей и взрослых, и компания эту нишу заняла. В 2010 году я продал брату свою долю в компании. Сейчас у Sela больше 400 магазинов в девяти странах мира, а в 2019 году компания перешла в управление Melon Fashion Group (Love Republic, Befree), это стало крупнейшей сделкой в истории российского модного рынка.
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На Аркадии: куртка Ralph Lauren, поло Burberry, оправа Tom Ford (все — ДЛТ); на Георгии: кардиган Givenchy, поло Zilli, брюки Giorgio Armani, оправа Tom Ford (все — ДЛТ)
Катера могут стать полноценными участниками дорожного движения в городе?
Георгий: Да! Во всяком случае, мы очень хотим к этому прийти — и готовы на любой диалог как активные горожане! Петр I планировал Петербург так, чтобы на лодке можно было подплыть к любой набережной. Надеюсь, Anyships продолжит дело Петра Алексеевича. Сейчас Петербургу очень не хватает открытых набережных и оборудованных спусков. Чтобы где-то швартоваться, надо заключать договор с городом. А на некоторых спусках мелко и грязно. Но Комитет по транспорту и Комитет по туризму уже над этим работают.
Пока водный потенциал Петербурга раскрыт не вполне, можно ли считать город водной столицей России?
Аркадий: А какой, если не Петербург? Сочи? Петербург — не просто водная столица. Ни в одном мегаполисе мира нет такой огромной водной «сцены» внутри города. Туристы любуются не только стандартными открыточными видами, но и новыми — например, с ЗСД на Финский залив. Я считаю, что на ЗСД уже пора возить туристов, чтобы они там фотографировались. (Смеется.)
Как Anyships изменит Петербург? И есть ли у вас такие амбиции?
Аркадий: Петербург — уникален, и менять его не нужно. А вот сделать сервис, который покажет город с другой стороны, можно. И даже нужно! Петербуржцы часто скромны и живут с уверенностью, что реки и море — это для очень богатых. Anyships даст возможность стать частью этого движения каждому: катер в аренду можно взять даже за тысячу рублей!
Георгий: В 2019 году мы с нуля сделали фестиваль Anyships у Петропавловской крепости с парадом кораблей, яхт и катеров, шоу гидроциклов, катанием на яхтах и концертом. Планировали провести его и в конце мая, но помешала пандемия. Уверены, наши фестивали могут стать ежегодным маст-визитом и для петербуржцев, и для туристов. Сейчас обсуждаем с правительством Петербурга проведение водного парада по образцу венецианского на всех основных реках — Неве, Мойке, Фонтанке. Вы видели, как это невероятно выглядит на Большом Канале? А теперь представьте себе десятки карнавальных лодок, проходящих перед Эрмитажем!
Текст: Игорь Топорков
Фото: Данил Ярощук
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