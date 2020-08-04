Откуда у вас такая любовь к морю? Приключенческие романы или петербургская ДНК?

Георгий: В младших классах родители отдали меня в морской клуб «Юнга» в Аничковом дворце. Мне нравилось, но не могу сказать, что сразу стал жить морем. В университете изучал гляциологию (науку о природных льдах. — Прим. ред.), но наукой так никогда не занимался: в студенчестве подрабатывал на стройке, в промышленном альпинизме. Скопил денег и решил, что хочу потратить их на собственный журнал! Лайфстайл-издание называлось Open Eyes. Все шло хорошо: пришли рекламодатели, первый номер появился на борту самолетов «Аэрофлота» и «Трансаэро». Но грянул кризис 2008 года, все рекламодатели нас покинули — и проект пришлось закрыть. Печаль! Но для этого первого и последнего номера мы сделали интервью с яхтсменкой Анастасией Кобзевой. Она и подбросила идею запустить прокат катеров. Идея понравилась, и уже в мае 2008 года (журнал почил в феврале) мы с друзьями сдавали лодки в аренду на базе яхт-клуба «Крестовский».

Но до Anyships было еще далеко.

Георгий: Обо всем по порядку! В 2016 году я поехал на машине из Петербурга в Венецию, прыгнул из –34 в +18. Но в центре Венеции, как вы знаете, машины не ездят и автобусы не ходят — единственный вариант доехать от вокзала до Джардини, например, — это вапоретто или плавучие такси. А с венецианскими таксистами как — если договариваешься с ними на английском, прибавь к сумме заказа сразу 30 процентов. И еще поди найди их! Вот я и подумал: было бы неплохо создать приложение, где для заказа катера надо будет нажать одну-единственную кнопку. Опыт с приложениями у меня был — дело было за инвестором! С Аркадием мы, по сути, виделись один раз, но я описал ему в «Телеграме» свою идею, и он сразу же назначил мне встречу через две недели. Я тут же составил бизнес-план, Аркадий одобрил его и сказал: «Будем работать!»