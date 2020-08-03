Что такое private banking, как подготовиться к кризису и куда вкладывать деньги?

История накопления капитала в России довольно коротка и пережила несколько болезненных кризисов. Стоит ли говорить об особом подходе?

Рынок услуг private banking, который помимо традиционного банкинга также включает в себя благотворительность, наследование, социальные активности, в России еще формируется. Мы видим свое преимущество в бутиковости, в сочетании с подходом традиционного европейского банковского помощника по всем вопросам. Наши клиенты привыкли ставить комплексные задачи, в том числе и трансграничные. Вопросы структурирования собственности, налоговое и юридическое планирование, страхование, сделки по покупке или продаже бизнеса — все это так или иначе завязано на финансовые потоки владельца капитала или его семьи. Так что палитра инструментов очень разнообразна и кастомизированна.