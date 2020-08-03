Что такое private banking, как подготовиться к кризису и куда вкладывать деньги?

Победитель престижной премии Wealth Management Awards в номинации «Старт года» mkb private bank* откроет первый офис для состоятельных клиентов в Санкт-Петербурге. О работе private bank в буржуазной атмосфере Невского, 22 говорим с Андреем Юматовым, директором департамента по работе с состоятельными клиентами МКБ.
*ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
История накопления капитала в России довольно коротка и пережила несколько болезненных кризисов. Стоит ли говорить об особом подходе?
Рынок услуг private banking, который помимо традиционного банкинга также включает в себя благотворительность, наследование, социальные активности, в России еще формируется. Мы видим свое преимущество в бутиковости, в сочетании с подходом традиционного европейского банковского помощника по всем вопросам. Наши клиенты привыкли ставить комплексные задачи, в том числе и трансграничные. Вопросы структурирования собственности, налоговое и юридическое планирование, страхование, сделки по покупке или продаже бизнеса — все это так или иначе завязано на финансовые потоки владельца капитала или его семьи. Так что палитра инструментов очень разнообразна и кастомизированна.
Входной порог для клиентов mkb private bank — 20 млн руб. Почему не больше, как у остальных игроков?
МКБ — системно значимый банк в стране, шестой среди крупнейших, один из немногих крупных частных банков, однако мы раньше были больше известны клиентам массовой розницы. Хотя старт нашей работы и отмечен профессиональным сообществом, мы понимаем, что клиентам будет удобнее оценить нашу работу, давая в управление комфортную для этого сегмента сумму. Как показала практика, эта уважительная стратегия правильна. Все новые клиенты со временем наращивают масштабы сотрудничества.
Не можем обойти вопрос о кризисе, случившемся из-за пандемии. Что mkb private bank советует делать в экстренных ситуациях?
Лучшая реакция в кризис — та, что подготовлена до его наступления. Любое инвестирование связано с риском, и клиент должен принимать его осознанно. У нас есть уникальная в своем роде услуга стресс-тестирования инвестиционных портфелей. В результате клиент может заранее представить возможное влияние кризиса на свои финансовые вложения. Причем эта услуга доступна не только для ценных бумаг, которые клиенты держат у нас. К нам на экспертизу можно принести портфель, находящийся у любого брокера или банка.
В чем заключается помощь персонального менеджера?
Представьте себе материальное благополучие человека в виде строительных кирпичей: чем их больше, тем оно устойчивее. И сравните одинаковое количество кирпичей, лежащих без дела или уложенных в красивое здание. Директор по работе с клиентами mkb private bank является их партнером по строительству, другими словами — по структурированию благосостояния, включая его финансовые и нефинансовые аспекты.
В одном из интервью во время пандемии вы говорили, что нужно дождаться того момента, когда рынки достигнут дна, чтобы открылись новые возможности для инвестирования. Наступил ли этот момент?
Одной из особенностей текущего кризиса является его скоротечность. Стремительное падение рынков сопровождалось их стремительным восстановлением. Поскольку дно рынка угадать невозможно по определению, мы давали рекомендации формировать позиции постепенно, совершая покупки небольшими траншами. В своих рекомендациях мы не были агрессивными, поэтому, наверное, не весь рост рынка клиенты смогли поймать. Вместе с тем, учитывая высокую неопределенность в момент принятия инвестиционных решений, считаю такой взвешенный подход вполне оправданным.
Стабилизировалась ли ситуация сейчас, после выхода из карантина? Или еще рано делать какие-либо выводы?
Делать выводы, безусловно, рано. Рынки нестабильны, ценообразование далеко от рационального. Большую роль сейчас играют розничные инвесторы, которые, как говорится, «голосуют сердцем». Очень показательна разница в инвестиционном подходе на следующем примере: Уоррен Баффет (американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов. — Прим. ред.) продал все свои акции авиакомпаний, а розничные инвесторы, наоборот, многократно увеличили свои вложения в них. Кто из них окажется прав, покажет время, но ситуация, согласитесь, неоднозначная.
Вы уже отметили петербургские черты банковского бизнеса?
Да, петербуржцы не импульсивны, они не спешат так, как москвичи. Для них важен вдумчивый, обстоятельный разговор, они не склонны к скороспелым решениям. Наш новый офис мы строили как раз с учетом этих особенностей, чтобы клиенты могли решать свои задачи не на бегу. Кстати, офис будет располагаться в доме, где некогда было первое в России кафе «Доминик», которое пользовалось огромной популярностью среди петербургской интеллигенции.
И несколько слов о будущем. Что будет востребовано?
Для владельцев капитала сейчас актуальны вопросы наследования, ведения бизнеса за рубежом, а также тонкости получения второго паспорта или ВНЖ. Клиенты активно пользуются услугами бизнес-авиации, в том числе и те, кто раньше путешествовал бизнес-классом. Многие наши партнеры, кстати, представлены в Северной столице. Аналогично условиям в Москве, первая консультация будет оказываться клиенту бесплатно.
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