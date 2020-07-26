Основатель и глава совета директоров «Тинькофф банк» Олег Тиньков опубликовал в Instagram видео, в котором продемонстрировал, как проходит пересадка костного мозга. «Это действительно просто – это обычное вливание крови», – уточнил он.
Олег Тиньков показал на видео, как проходит пересадка костного мозга
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Ваша поддержка для меня очень важна, я её чувствую и это помогает! Спасибо за молитвы! Господи, Помилуй нас, грешных🙏 Я знаю, что помощь нужна ещё очень многим в нашей стране. Поэтому я вместе с моей семьёй принял решение основать «Фонд семьи Тиньковых». Моя жена Рина, будет непосредственно этим заниматься.Мы хотим пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развитие института донорства в нашей стране. Фонд пока не создан, мы только начинаем работать в этом направлении, большие дела ещё впереди. Мы в стадии сбора информации, если есть идеи по этому поводу – пишите FundTinkov@gmail.com Каждая жизнь бесценна и, к счастью, задачами борьбы с раком занимаются многие проверенные организации и достойные люди – их я с большим уважением перечисляю ниже. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, писать именно туда. Я считаю, это будет более эффективно. Наш ФОНД будет пытаться решать глобальные задачи популяризации донорства костного мозга для борьбы с раком крови и пытаться изменить запутанное законодательство в сфере трансплантологии. Это спасет тысячи, а не единицы жизней. А пока я буду восстанавливать своё здоровье, набираться сил и копить необходимые знания в этой области. Мы не планируем запуск фонда ранее 2021года. Это видео, показывает как проходит пересадка костного мозга – процедура, через которую я лично прошёл в начале месяца и которая спасает мне жизнь. Это действительно просто – это обычное вливание крови.Череп не разрезают-это ГОЛОВНОЙ мозг, и пункцию в позвоночник тоже- это СПИННОЙ 😂😂😂. Забор крови у донора точно так же прост и безопасен – посмотрите памятку Русфонда внизу или видео на ютьюб – их там много. Стать донором в регистре костного мозга очень просто – можно сдать кровь или образец слюны в любой лаборатории «Инвитро» или CMD, и если вы как донор понадобитесь – а шанс этого всего один из десяти тысяч – то знайте, что это супер почетно и важно. Вы спасаете жизнь человека, потратив на это всего несколько часов своего времени. А это ведь супер круто!!! регистр КМ Директор, Анна Андрюшкина, + 7 911 861 26 52 Фонд борьбы с лейкемией Марина +79035003241 DonorSearch.com Руслан +79046696621 Как стать донором https://rdkm.rusfond.ru
Как пояснил Тиньков, многие люди боятся этой процедуры и верят стереотипам, но на самом деле пересадка костного мозга проходит просто и безопасно. «Стать донором в регистре костного мозга очень просто – можно сдать кровь или образец слюны в любой лаборатории «Инвитро» или CMD, и если вы как донор понадобитесь – а шанс этого всего один из десяти тысяч – то знайте, что это супер почетно и важно. Вы спасаете жизнь человека, потратив на это всего несколько часов своего времени», – добавил он.
Помимо этого, Олег Тиньков намерен основать «Фонд семьи Тиньковых». Вместе с женой они собираются пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развитие института донорства в России. Он уточнил, что сейчас проект находится в стадии сбора информации.
Ранее борющийся с лейкемией Олег Тиньков рассказал в своем Instagram о том, что трансплантация костного мозга прошла успешно, однако впереди его ожидают месяцы сложной реабилитации.
Напомним, в октябре у основателя и главы совета директоров «Тинькофф банк» Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкемии. Все это время он боролся с болезнью и сопутствующей проблемой — он переболел новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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