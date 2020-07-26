Олег Тиньков показал на видео, как проходит пересадка костного мозга

Ранее борющийся с лейкемией Олег Тиньков рассказал в своем Instagram о том, что трансплантация костного мозга прошла успешно, однако впереди его ожидают месяцы сложной реабилитации.



Напомним, в октябре у основателя и главы совета директоров «Тинькофф банк» Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкемии. Все это время он боролся с болезнью и сопутствующей проблемой — он переболел новой коронавирусной инфекцией COVID-19.