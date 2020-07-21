Зачем всем обсуждать чью-то личную жизнь?

В подобных ситуациях речь идет не о личной жизни, а о преступлениях одного человека против другого — о нарушении половой неприкосновенности, это в нашей стране относится к правонарушениям. Чтобы другие люди не подвергались насилию, мы должны реагировать. Когда девушка рассказывает о том, что с ней произошло, она призывает к общественной защите, потому что другого инструмента для этого у нее зачастую нет. Она хочет обратить внимание на то, что произошедшее с ней — это больно и плохо. Как правило, сначала высказывается одна, а другие присоединяются к ней, говоря, что с ними произошло подобное. Благодаря этому постепенно ломается культура замалчивания любых преступлений, связанных с сексуальной неприкосновенностью. Это нужно, чтобы женщины могли не хранить в себе годами переживания из-за произошедшего, быстрее могли получить поддержку и помощь, а люди, совершающие насилие, получили общественный фидбек, поняли, что это не нормально и никогда не было нормально. Во время первой волны #MeToo много говорили о том, почему девушки молчали 20 лет, а теперь решили высказаться — они же жили как-то все это время. Да, как-то они жили, но этот травматичный опыт наложил отпечаток на всю их жизнь, самооценку, самоощущение.

Насилие любит тишину — автору насилия важно подавить, подчинить, получить власть и контроль, ни один преступник не любит открытости. В случае с харрасментом вопрос открыт, понимали ли люди, что применяют насилие. Возможно, они этого не знали, но, тем не менее, их действия наносили другим травмы. Тем более важно сейчас об этом сказать и обсудить.

Мне кажутся важными комментарии других девушек, которые говорят: «Со мной происходило то же самое». Они понимают, что они не одни, что проблема не в них.

Где пролегает граница между насилием и флиртом?

Насилие — это всегда про иерархию, дисбаланс власти, контроль над ситуацией. Как правило, харрасмент совершают те, кто находится выше по социальному статусу. Но стоит понимать, что даже если это мужчина, который занимает ту же должность, что и женщина, он все равно может восприниматься как более статусный. Важный маркер — это страх. Если пострадавшая боится репутационных потерь, проблем с работой и поэтому не может отказать — то это харрасмент. После такого многие девушки рассказывают о проблемах с реализацией в профессиональной сфере даже на другом месте работы.

Харассмент – запугивание, принуждение или издевательства сексуального характера. Это нежелательное внимание, при чем оно может продолжаться и после того, как пострадавшая сказала, что это внимание ей неприятно.

Теперь можно кого угодно в чем угодно обвинить?

Я как руководительница Кризисного центра «ИНГО» и кризисный психолог уверена, что придумать обвинение в харрасменте трудно, больно и не особенно действенно. Если мы хотим навредить человеку, есть много других более эффективных способов это сделать. А обвинение в насилии сейчас вызывает огромное количество виктимблейминга, прессинга, неприятия, у нас любят искать вину пострадавшей стороны. Хотя ответственность за насилие несет только тот, кто его совершает — и у него нужно спрашивать, почему он это сделал. Пока мне не встречались случаи массовых оговоров, зато мы знаем несколько историй, когда один за другим становились известны эпизоды многократного злоупотребления властью.