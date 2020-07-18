Россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой с 1 января

«Электронная форма трудовой книжки – почти полный аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора. Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также через приложения. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ», — сообщается на сайте правительства.

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января 2020 года. До 31 октября работодатели должны сообщить персоналу о возможности выбора формата трудовой книжки, а сотрудники в свою очередь до 31 декабря должны определиться с выбором. При выборе электронной формы бумажная трудовая книжка выдается на руки, при выборе бумажной версии работодатель продолжит вносить в нее сведения наряду с электронной формой.

Напомним, в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта. Вместо них правительство предлагает переход на электронные документы. Пилотный проект стартует уже в следующем году — первыми обладателями новых удостоверений личности станут москвичи. Кроме того, привычные бумажные дипломы о высшем образовании начнут заменять на электронные сертификаты. По мнению инициаторов проекта, это позволит бороться с поддельными документами о высшем образовании.