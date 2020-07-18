Число безработных в России выросло до 4,5 миллиона человек. Это максимум с 2012 года

По данным Росстата, уровень безработицы в мае 2020 года составил 6,1% от рабочей силы, в апреле — 5,8%, в марте в стране было 3,485 миллионов безработных. Таким образом, с момента введения противоэпидемических мер в связи с пандемией коронавируса безработных в стране стало на более чем 1 миллион человек больше.

В качестве безработных официально зарегистрированы около 2,8 миллионов человек, 2,6 миллионов получали пособие по безработице. Численность экономически активного населения в июне 2020 года составила 74,7 миллиона человек, или 51% от общей численности населения России.

Напомним, к середине июня число безработных в Петербурге достигло 86 698 человек. Тогда в Смольном заявили, что «формально ситуация на рынке труда очень жесткая». В начале июня говорилось о том, что 150 тысяч петербуржцев лишились работы из-за пандемии коронавируса. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного аналитиками НИУ ВШЭ совместно с Комитетом по труду и занятости Петербурга.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», согласно которому предложено запретить увольнения по инициативе работодателя во время пандемии коронавируса. Также документ прописывает условия вывода работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия.